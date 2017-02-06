Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел06.02.2017 Понедельник 18:34
сейчас в эфире
18:15
Телесериал
Моя прекрасная няня. 99-я серия|12+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Резкое похолодание

Резкое похолодание

Версия для печати

06.02.2017

МЧС предупреждает — в ночь с 6 на 7 февраля ожидается понижение температуры до 27 градусов мороза. Людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, просят по возможности оставаться дома.

Теги:ПогодапрогнозМЧСантициклонмороз

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/30964

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Общедомовые нужды
06.02.2017

Общедомовые нужды

ДК в Знаменском
06.02.2017

ДК в Знаменском

Против мошенничества
06.02.2017

Против мошенничества

Праздник в Горках
06.02.2017

Праздник в Горках

Из школы в РАНХиГС
06.02.2017

Из школы в РАНХиГС

$ USD58.7121(-0.6)07.02
€ EUR63.1566(-0.66)07.02

Наш опрос

Чего не хватает в вашем дворе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online