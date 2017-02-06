Резкое похолодание
06.02.2017
МЧС предупреждает — в ночь с 6 на 7 февраля ожидается понижение температуры до 27 градусов мороза. Людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, просят по возможности оставаться дома.
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