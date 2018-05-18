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  4. Ремонт орловских дорог регионального значения идет с опережением графика

Ремонт орловских дорог регионального значения идет с опережением графика

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18.05.2018

Ямочный ремонт в Орле должен был быть окончен к 15 мая. Согласно распоряжению Андрея Клычкова. Но до сих пор продолжается, что собственно и не удивительно. Региональные же дороги ремонтируются с опережением графика. Корреспондент «Первого областного» побывал на одном из таких объектов в Краснозоренском районе.

Теги:дорогиремонтрайоныОрловская областьКраснозоренский район

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