Ремонт д
08.09.2017
По программе «Городская среда» летом текущего года должны были попасть под обновление 77 орловских дворов. Однако подрядчики в самый разгар работы устроили себе каникулы.
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