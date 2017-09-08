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Ремонт д

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08.09.2017

По программе «Городская среда» летом текущего года должны были попасть под обновление 77 орловских дворов. Однако подрядчики в самый разгар работы устроили себе каникулы.

Теги:Вдовинремонтдворовые территорииЖКХ

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