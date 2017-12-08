Реклама по закону

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08.12.2017

В Орловском государственном университете экономики и торговли состоялась научно-практическая конференция на тему «Проблемные вопросы применения законодательства России о рекламе».

Теги:ОГИЭТконференциязаконодательствореклама

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