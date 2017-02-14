Региональный кастинг
14.02.2017
Рост, внешние данные и уверенность в себе. Как минимум, это необходимо для того, чтобы принять участие в региональном кастинге «Мисс Россия 2017».
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