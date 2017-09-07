Разговор с депутатом
07.09.2017
В Орле скоро может появиться Дом дружбы. А другие дома могут остаться без отопления. Или, как дом на улице Выставочной, — без газа. Обо всем этом шёл разговор на приёме у депутата Госдумы Николая Земцова.
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