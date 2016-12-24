Районная культура
23.12.2016
Залегощенскому дому культуры 26 декабря исполнится ровно два десятка лет. Правда, несмотря на годы работы полноценным ДК это здание вряд ли кто-то осмелится назвать.
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