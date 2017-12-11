Работа на будущее
11.12.2017
По поручению Владимира Путина в России разработывается программа развития дошкольного образования. К 2021 году планируется 100-процентная доступность яслей для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. О том, что будет сделано в Орловском регионе, члены правительства говорили на аппаратном совещании.
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