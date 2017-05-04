Проверка освещения
04.05.2017
Модернизация уличного освещения после Орла придет во Мценск и Ливны. Энергосервисный контракт и его выполнение в областном центре накануне проверяла специальная комиссия.
Короткая ссылка obl1.ru/~/36253
Другие новости раздела
04.05.2017
О том, чего нет
04.05.2017
Профессиональный праздник
04.05.2017
Ветераны в УВД
04.05.2017
Дедушка русского спецназа
04.05.2017
История героя
$ USD57.5714(+0.48)05.05
€ EUR62.7298(+0.41)05.05
Наш опрос
Присоединитесь ли вы к акции "Бессмертный полк" в этом году?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: