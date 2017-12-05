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Против наркотиков

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05.12.2017

Главное управление по контролю за оборотом наркотиков создано в соответствии с Указом Президента в апреле 2016 года. Но профессиональный праздник служба отмечает 6 декабря.

Теги:наркоманияглавное управление по контролю за оборотом наркотиковпраздникпрофессия

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