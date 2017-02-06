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Против мошенничества

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06.02.2017

Мошенники придумывают все большее число способов обмана граждан. Очередной профилактический рейд орловских полицейских с представителями Общественного совета при УМВД области прошел в Советском и Заводском районах города.

Теги:МошенникимошенничестворейдМВД

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