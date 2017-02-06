Против мошенничества
06.02.2017
Мошенники придумывают все большее число способов обмана граждан. Очередной профилактический рейд орловских полицейских с представителями Общественного совета при УМВД области прошел в Советском и Заводском районах города.
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