Профессия - спасать
11.12.2017
Ежегодно 27 декабря сотрудники МЧС отмечают свой профессиональный праздник — День спасателя. Только за прошлый год силами эмчеэсовцев было спасено более 240 тыс. человек, попавших в ЧС, пожары и другие происшествия.
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