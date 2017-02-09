Профессия - робот
09.02.2017
Электромонтаж, технологии моды, инженерный дизайн и роботы «сортировщики». Одним словом — мобильная робототехника. Это одна из площадок, где молодые орловчане демонстрируют свои способности в рамках чемпионата «Молодые профессионалы».
Короткая ссылка obl1.ru/~/31192
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