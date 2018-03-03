Профессия - герой

Когда герой — профессия, а спасение людей — рабочие будни. И действительно — эти люди каждый день вступают в борьбу с огнем за чужую жизнь. Согласно статистике, ежегодно сотрудники МЧС спасают более двухсот тысяч россиян. О разных аспектах работы этих отважных людей узнаете из материала Олега Рудакова.