Профессия - герой
02.03.2018
Когда герой — профессия, а спасение людей — рабочие будни. И действительно — эти люди каждый день вступают в борьбу с огнем за чужую жизнь. Согласно статистике, ежегодно сотрудники МЧС спасают более двухсот тысяч россиян. О разных аспектах работы этих отважных людей узнаете из материала Олега Рудакова.
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