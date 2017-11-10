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Профессионально начеку

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10.11.2017

Профессиональный праздник 10 ноября отмечают органы внутренних дел Российской Федерации. Их сотрудники, что стоят на страже закона и порядка, принимают поздравления по всей России.

Теги:МВДполицияпрофессияпраздник

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