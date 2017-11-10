Профессионально начеку
10.11.2017
Профессиональный праздник 10 ноября отмечают органы внутренних дел Российской Федерации. Их сотрудники, что стоят на страже закона и порядка, принимают поздравления по всей России.
Короткая ссылка obl1.ru/~/43089
Другие новости раздела
10.11.2017
Знакомство с областью
10.11.2017
Депутатские будни
10.11.2017
Молодежная политика
10.11.2017
Кадровые вопросы
10.11.2017
Совместный праздник
$ USD59.2808(+0.03)11.11
€ EUR68.9791(+0.19)11.11
Наш опрос
Что для вас имеет значение при выборе АЗС: