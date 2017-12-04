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Проездом через Орел

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01.12.2017

27 ноября президент России Владимир Путин подписал Указ об учреждении Дня добровольца. Отмечаться он будет теперь 5 декабря. И 27 ноября в Воронеже был дан старт автопробегу по Городам-героям и городам воинской славы. 1 декабря автомобили с логотипом Роспатриотцентра прибыли в Орел.

Теги:автопробегдобровольцыдень добровольцагород воинской славы

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