Проездом через Орел
01.12.2017
27 ноября президент России Владимир Путин подписал Указ об учреждении Дня добровольца. Отмечаться он будет теперь 5 декабря. И 27 ноября в Воронеже был дан старт автопробегу по Городам-героям и городам воинской славы. 1 декабря автомобили с логотипом Роспатриотцентра прибыли в Орел.
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