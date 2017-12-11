Проект Кешер
11.12.2017
Каждые сорок минут в России погибает одна женщина, став жертвой бытового насилия. «Проект Кешер», инициированный женской еврейской организацией, призван говорить об этой беде.
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