Продукты для столицы
07.12.2017
Путь орловских продуктов на московские прилавки продолжается. Региональным правительством во главе с Андреем Клычковым уже достигнут ряд соглашений с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
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