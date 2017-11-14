Проблемы АПК
14.11.2017
Орловская область — на 5-м место в ЦФО по сбору зерна, на 3-ем место в России и 1-м в ЦФО — по сбору гречихи. У региона 7-е место в стране по сбору сои, 10-е место в России по сахарной свекле.
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