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Принципиальное направление

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20.12.2017

Ответственность за снижение уровня коррупции на территориях несут главы субъектов Федерации, говорит президент Владимир Путин. Противодействие коррупции — это принципиальное направление, напомнил Андрей Клычков на совещании в администрации региона.

Теги:Владимир Путинпрезидент РФАндрей Клычковврио губернатора Орловской областикоррупцияпротиводействие

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