Принципиальное направление
20.12.2017
Ответственность за снижение уровня коррупции на территориях несут главы субъектов Федерации, говорит президент Владимир Путин. Противодействие коррупции — это принципиальное направление, напомнил Андрей Клычков на совещании в администрации региона.
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