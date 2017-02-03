Прием Ковалёва
01.02.2017
Стартовала первая в этом году неделя депутатов Госдумы в регионах. Традиционно народные избранники проводят встречи и личные приемы граждан.
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