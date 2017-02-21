Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел21.02.2017 Вторник 18:05
сейчас в эфире
17:25
Телесериал
Цена жизни. 2-я серия|16+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Президиум Облсовета

Президиум

Версия для печати

21.02.2017

Очередная сессия областного Совета пройдет во вторник 28 февраля. Дату и повестку утвердили на заседании Президиума.

Теги:ПрезидиумОблсоветзаседанияповестка

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/31785

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Выступление губернатора
21.02.2017

Выступление губернатора

Перспективы Корсаковского района
21.02.2017

Перспективы Корсаковского района

Подготовка к посевной
21.02.2017

Подготовка к посевной

Прокуратура против Будагова
21.02.2017

Прокуратура против Будагова

Исковые требования
21.02.2017

Исковые требования

$ USD57.859(-0.24)22.02
€ EUR61.209(-0.49)22.02

Наш опрос

Что для вас важнее всего в работе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online