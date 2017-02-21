Президиум
21.02.2017
Очередная сессия областного Совета пройдет во вторник 28 февраля. Дату и повестку утвердили на заседании Президиума.
Короткая ссылка obl1.ru/~/31785
Другие новости раздела
21.02.2017
Выступление губернатора
21.02.2017
Перспективы Корсаковского района
21.02.2017
Подготовка к посевной
21.02.2017
Прокуратура против Будагова
21.02.2017
Исковые требования
$ USD57.859(-0.24)22.02
€ EUR61.209(-0.49)22.02
Наш опрос
Что для вас важнее всего в работе?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: