Пресс-конференция президента
15.12.2017
Оценка работе правительства, итоги социально-экономического развития, ответы на самые злободневные вопросы. Владимир Путин в четверг, 14 декабря, провел 13-ю большую пресс-конференцию.
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