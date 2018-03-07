Предвыборная подготовка
07.03.2018
Накануне прошло 25-е заседание избирательной комиссии Орловской области. В его ходе была рассмотрена и принята информация о выполнении Плана мероприятий по повышению правовой культуры избирателей, обучению организаторов выборов и референдумов.
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