Орловские журналисты приняли участие в ежегодном медиафоруме «Правда и справедливость», который завершился третьего марта в Калининграде. Около семисот представителей СМИ поднимали острые для регионов проблемы. В финальный день форума на вопросы журналистов ответил и Владимир Путин.