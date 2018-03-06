Правда и справедливость
05.03.2018
Орловские журналисты приняли участие в ежегодном медиафоруме «Правда и справедливость», который завершился третьего марта в Калининграде. Около семисот представителей СМИ поднимали острые для регионов проблемы. В финальный день форума на вопросы журналистов ответил и Владимир Путин.
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