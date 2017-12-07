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Права человека

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07.12.2017

10 декабря международное сообщество отметит День прав человека. К этой дате приурочили заседание экспертно-консультационного совета. Другая важная составляющая — юбилей создания института Уполномоченного по правам человека в Орловской области. 10 лет на защите прав граждан.

Теги:Александр Лабейкинправа человекаомбудсмен

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