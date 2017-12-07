Права человека
07.12.2017
10 декабря международное сообщество отметит День прав человека. К этой дате приурочили заседание экспертно-консультационного совета. Другая важная составляющая — юбилей создания института Уполномоченного по правам человека в Орловской области. 10 лет на защите прав граждан.
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