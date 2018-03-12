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Пожар в "Берлоге"

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12.03.2018

За прошедшие выходные и праздничные дни орловским пожарным пришлось выезжать 60 раз. Из них 25 на ликвидацию возгораний. 9 марта поступил сигнал о пожаре в кафе Берлога.

Теги:МЧСпожарныеспасателикафеберлога

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