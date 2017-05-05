Поющий мемориал
05.05.2017
Мемориальный комплекс «Судбищенская битва», вошедший в почётный список «Семь чудес Орловщины», зазвучал. Инициатором озвучивания мемориала стал местный житель.
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