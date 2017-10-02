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Потомский в Туркмении

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02.10.2017

Губернатор Орловской области Вадим Потомский в составе российской делегации прибыл в Туркмению. 2 октября официальный визит в республику совершает президент РФ Владимир Путин.

Теги:Вадим Потомскийгубернатор Орловской областиВладимир ПутинТуркмениявизит

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