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Потомский в Кремле

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04.05.2017

Губернатор Вадим Потомский принял участие в заседании Госсовета в Кремле. Совещание федерального масштаба проходило 4 мая.

Теги:Вадим ПотомскийгубернаторОрловская областьГоссоветКремль

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