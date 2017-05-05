Потомский в Кремле
04.05.2017
Губернатор Вадим Потомский принял участие в заседании Госсовета в Кремле. Совещание федерального масштаба проходило 4 мая.
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