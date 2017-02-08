Посадские новости
08.02.2017
В Вятском Посаде продолжается строительство крупнейшего и уникального духовного Православного центра. Его создание началось более трех лет назад.
Короткая ссылка obl1.ru/~/31127
Другие новости раздела
08.02.2017
День науки в ОГУ
08.02.2017
Повышенная готовность
08.02.2017
Старт чемпионата
08.02.2017
Мой дед героем был
08.02.2017
Молельня для рожениц
$ USD59.5129(+0.32)09.02
€ EUR63.4467(+0.21)09.02
Наш опрос
Что для вас важнее всего в работе?
Комментарии (0)
Комментарии ВКонтакте:
Комментарии Facebook: