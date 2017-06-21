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Пора вступительных экзаменов

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20.06.2017

В российских ВУЗах начали работать приемные комиссии. Первые абитуриенты переступили пороги орловских институтов и колледжей.

Теги:Вступительные экзаменывысшее образованиеабитуриентыВУЗы Орла

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