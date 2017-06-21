Пора вступительных экзаменов
20.06.2017
В российских ВУЗах начали работать приемные комиссии. Первые абитуриенты переступили пороги орловских институтов и колледжей.
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