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Помощь муниципальной власти

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06.03.2018

Андрей Клычков принял участие в форуме мунициальных депутатов. Познакомившись с проблемами районов в ходе рабочих поездок, врио губернатора приступил к их устранению.

Теги:Андрей Клычковврио губернатора Орловской областимуниципальная властьфорумТМК ГРИНН

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