Помощь муниципальной власти
06.03.2018
Андрей Клычков принял участие в форуме мунициальных депутатов. Познакомившись с проблемами районов в ходе рабочих поездок, врио губернатора приступил к их устранению.
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Орлиное гнездо в Болгарии
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