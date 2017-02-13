Помогите
13.02.2017
Ярославу Левицкому требуется помощь. Врачи поставили пятилетнему орловчанину диагноз моторная афазия. Мальчик не может говорить.
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