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Помогите больным!

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21.12.2016

Тяжелобольной орловчанке, приехавшей на родину из Донбаса нужна помощь. Нина Наумовна пережила послеоперационный инсульт. Возникло двустороннее воспаление легких — пневмания и гнойный бронхит.

Теги:Болезньпомощьинсультбронхитосложнение

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