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Политсовет

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16.11.2017

Комфортная городская среда требует жесткого контроля. Необходима системная работа. Недопустимо повторять ошибки этого сезона, сказал Леонид Музалевский на политсовете регионального отделения партии «Единая Россия».

Теги:Единая РоссияпартияЛеонид МузалевскийКомфортная городская среда

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