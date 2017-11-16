Политсовет
16.11.2017
Комфортная городская среда требует жесткого контроля. Необходима системная работа. Недопустимо повторять ошибки этого сезона, сказал Леонид Музалевский на политсовете регионального отделения партии «Единая Россия».
Короткая ссылка obl1.ru/~/43176
Другие новости раздела
16.11.2017
Встреча с бизнесом
16.11.2017
Личный прием
16.11.2017
Двери Казначейства
16.11.2017
Дома без крыш
16.11.2017
Дорогая халтура
$ USD59.9898(-0.26)17.11
€ EUR70.704(-0.47)17.11
Наш опрос
Что для вас имеет значение при выборе АЗС: