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Полицейский лев

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15.12.2017

Сотрудники госавтоинспекции посетили детские поликлиники областного центра вместе с необычным коллегой. Правила безопасного поведения на проезжей части детям объяснял лев.

Теги:ГИБДДПДДГАИдетилев

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