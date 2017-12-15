Полицейский лев
15.12.2017
Сотрудники госавтоинспекции посетили детские поликлиники областного центра вместе с необычным коллегой. Правила безопасного поведения на проезжей части детям объяснял лев.
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