Поиск уклонистов
14.02.2017
116 призывников уклоняются от службы в армии на территории Северного и Железнодорожного районов Орла, 176 — в Заводском и Советском. 116 призывников уклоняются от службы в армии на территории Северного и Железнодорожного районов Орла, 176 — в Заводском и Советском.
Короткая ссылка obl1.ru/~/31420
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