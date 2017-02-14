Поиск уклонистов

116 призывников уклоняются от службы в армии на территории Северного и Железнодорожного районов Орла, 176 — в Заводском и Советском. 116 призывников уклоняются от службы в армии на территории Северного и Железнодорожного районов Орла, 176 — в Заводском и Советском.