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Поход за музыкой

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29.09.2017

Есть в Орле сообщество единомышленников под именем «Орловская походная группировка». Они обсуждают в социальных сетях свои туристические маршруты, потом собираются и путешествуют по историческим закоулкам Орловщины или по местам, богатым на красоты. Недавно они приобщились к искусству — к классической музыке.

Теги:туризмпоходорловская походная группировкамузыка

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