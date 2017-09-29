Поход за музыкой

Есть в Орле сообщество единомышленников под именем «Орловская походная группировка». Они обсуждают в социальных сетях свои туристические маршруты, потом собираются и путешествуют по историческим закоулкам Орловщины или по местам, богатым на красоты. Недавно они приобщились к искусству — к классической музыке.