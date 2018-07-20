"Поезд Памяти - 75 лет Победы на Курской дуге" завершил свое путешествие в Орле
20.07.2018
По местам сражений Курской битвы он следовал три дня. Среди 180 его пассажиров — ветераны Великой Отечественной войны, Курской битвы, ветераны труда железнодорожного транспорта России. На перроне Железнодорожного вокзала участников акции торжественно встретили орловчане.
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