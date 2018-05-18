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  4. Подрядчик начнет благоустройство парка "Ботаника" через месяц

Подрядчик начнет благоустройство парка "Ботаника" через месяц

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18.05.2018

Почти 6 миллионов рублей в 2018 году потратят на благоустройство второй очереди парка «Ботаника». Благодаря народному голосованию эта общественная территория наряду с тремя другими попала в программу «Комфортная городская среда».

Теги:БотаникапаркблагоустойствоКомфортная городская среда

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