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Подготовка ко Дню Победы

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02.05.2017

Губернатор Вадим Потомский высоко оценил организацию и проведение праздничных мероприятий в Орле. На аппартаном совещании речь так же шла о предстоящем праздновании Дня Победы.

Теги:ГубернаторВадим ПотомскийДень победыаппаратное совещание

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