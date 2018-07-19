Поддержка фермерства на Орловщине
18.07.2018
«Фермеры России сегодня — это более 205 тысяч хозяйств, которые ежегодно наращивают производство сельхозпродукции. С каждым годом вклад фермеров в экономику страны стабильно растет», говорит глава минсельхоза России Дмитрий Патрушев. В Орловской области помимо крупных сельхозпредприятий работают более 1 200 крестьянско-фермерских хозяйств. С фермером из Мценского района Натальей Погореловой познакомилась наша съемочная группа.
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