Поддержка фермерства на Орловщине

«Фермеры России сегодня — это более 205 тысяч хозяйств, которые ежегодно наращивают производство сельхозпродукции. С каждым годом вклад фермеров в экономику страны стабильно растет», говорит глава минсельхоза России Дмитрий Патрушев. В Орловской области помимо крупных сельхозпредприятий работают более 1 200 крестьянско-фермерских хозяйств. С фермером из Мценского района Натальей Погореловой познакомилась наша съемочная группа.