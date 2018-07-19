Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел19.07.2018 Четверг 12:21
сейчас в эфире
12:00
Передача
Новости|12+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Поддержка фермерства на Орловщине

Поддержка фермерства на Орловщине

Версия для печати

18.07.2018

«Фермеры России сегодня — это более 205 тысяч хозяйств, которые ежегодно наращивают производство сельхозпродукции. С каждым годом вклад фермеров в экономику страны стабильно растет», говорит глава минсельхоза России Дмитрий Патрушев. В Орловской области помимо крупных сельхозпредприятий работают более 1 200 крестьянско-фермерских хозяйств. С фермером из Мценского района Натальей Погореловой познакомилась наша съемочная группа.

Теги:Орловская областьфермерствоподдержкагосударствоАПК

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/47944

Добавил новость: 

Другие новости раздела

Сроки дорожного ремонта на Васильевской под угрозой срыва
18.07.2018

Сроки дорожного ремонта на Васильевской под угрозой срыва

Облсовет обсудил вопросы территориального самоуправления в Орловской области
18.07.2018

Облсовет обсудил вопросы территориального самоуправления в Орловской области

Жители деревни в Малоархангельском районе 40 лет живут без дороги
18.07.2018

Жители деревни в Малоархангельском районе 40 лет живут без дороги

В доме на Черкасской произошел пожар
18.07.2018

В доме на Черкасской произошел пожар

В Орле вспомнили французского летчика, сражавшегося с фашистами
18.07.2018

В Орле вспомнили французского летчика, сражавшегося с фашистами

$ USD62.9006(+0.47)19.07
€ EUR73.1345(-0.11)19.07

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online