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Поддержка экспорта

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21.09.2017

«Расчет и минимизация рисков внешнеторговой сделки», — в дисскуссии на эту тему приняли участие руководители предприятий, представители малого и среднего бизнеса Орловщины.

Теги:экспортпошлиныподдержкаОрловская областьбизнес

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