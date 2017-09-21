Поддержка экспорта
21.09.2017
«Расчет и минимизация рисков внешнеторговой сделки», — в дисскуссии на эту тему приняли участие руководители предприятий, представители малого и среднего бизнеса Орловщины.
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