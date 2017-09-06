Поддельная красота
06.09.2017
У жильцов 23 дома на Старо-Московской — проблема. Дом новый, нареканий нет. Тревогу забили по другому поводу. Жильцы озабочены тем, что в скором времени с ними по соседству появится кабинет косметологии.
Короткая ссылка obl1.ru/~/41807
Другие новости раздела
06.09.2017
Помощь жильцам
06.09.2017
Пешие чиновники
06.09.2017
Борьба с недугом
05.09.2017
Встреча с ректорами
05.09.2017
Дом на Калинина
$ USD57.3387(-0.51)07.09
€ EUR68.4165(-0.36)07.09
Наш опрос
Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?