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Поддельная красота

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06.09.2017

У жильцов 23 дома на Старо-Московской — проблема. Дом новый, нареканий нет. Тревогу забили по другому поводу. Жильцы озабочены тем, что в скором времени с ними по соседству появится кабинет косметологии.

Теги:жилой домСтаро-Московскаяулицакабинет косметологиимошенничество

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