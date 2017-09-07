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Подарок от полпреда

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07.09.2017

В Ливнах открыли первое в городе футбольное поле с искусственным покрытием. Горожане называют его подарком полпреда президента РФ в ЦФО Александра Беглова.

Теги:Ливныфутбольное полеискусственный газонполпредАлександр Беглов

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