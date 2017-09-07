Подарок от полпреда
07.09.2017
В Ливнах открыли первое в городе футбольное поле с искусственным покрытием. Горожане называют его подарком полпреда президента РФ в ЦФО Александра Беглова.
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