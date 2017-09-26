Под ружье!
26.09.2017
Сроки осеннего призыва приближаются. Призывная кампания стартует 1 октября. Задачи и цели обсуждали в администрации региона в ходе инструкторско-методического сбора с главами районных призывных комиссий.
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