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Под ружье!

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26.09.2017

Сроки осеннего призыва приближаются. Призывная кампания стартует 1 октября. Задачи и цели обсуждали в администрации региона в ходе инструкторско-методического сбора с главами районных призывных комиссий.

Теги:призывосеньармияслужбаобластная администрация

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