Почему сгорел "Атолл"
09.02.2017
Названа причина пожара в торговом центре «Атолл», произошедшего 8 января. Об этом сообщили в региональном Управлении МЧС России.
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