Побеждаем вместе
10.11.2017
Региональное отделение Российского военно-исторического общества провело собрание своих членов, пригласив по случаю гостей из научного сообщества, районных администраций, национальных общин, краеведов и поисковиков.
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