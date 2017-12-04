Платите за проезд
30.11.2017
За непопулярную меру — поднятие стоимости проезда, в четверг проголосовали депутаты городского совета. И хотя решение одобрили не все народные избранники, исход дела это не изменило.
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